MOTOWN GOSPEL, ANDERSON MUSIC, ROCK CITY MEDIA
MOTOWN GOSPEL, TAMLA, ANDERSON MUSIC GROUP, AND ROCK CITY MEDIA GROUP EARN 29 NOMINATIONS
(Nashville, TN) – June 9, 2026 – Motown Gospel, alongside its affiliated labels and partners including TAMLA, Anderson Music Group (AMG), and Rock City Media Group, proudly celebrates a combined 29 nominations for the 41st Stellar Gospel Music Awards, further cementing its commitment to excellence and impact across the gospel music landscape.
Leading the nominations are GRAMMY Award-winning artist Tasha Cobbs Leonard and gospel powerhouse JJ Hairston, each earning six nominations. Acclaimed singer-songwriter Jonathan McReynolds follows with four nominations, while legendary gospel artists Ricky Dillard and Ron Carter collectively secure three nominations. Multi-award-winning artist Tye Tribbett receives two nominations, and partner label Rock City Media Group earns five nominations through artist Adia and her acclaimed single, “On The Way Remix” featuring Erica Campbell.
Brad O’Donnell, President of Capitol Christian Music Group (CCMG) shared, “The Stellar Awards are one of the most important celebrations of Gospel music. I’m incredibly proud of Walter Thomas, our Motown Gospel/TAMLA team and our nominated artists and partners. Their collective work elevates the genre and impacts lives around the world.”
The 41st Stellar Gospel Music Awards ceremony will be taped live from the Spectrum Center in Charlotte, NC, on Saturday, August 15, 2026.
For more information on Motown Gospel, visit www.capitolcmglabelgroup.com/motown-gospel/ and follow on social media using the handle @motowngospel.
A complete listing of all 29 nominations are below:
Tasha Cobbs Leonard (6)
- ARTIST OF THE YEAR
- ALBERTINA WALKER FEMALE ARTIST OF THE YEAR
- ALBUM OF THE YEAR
- CONTEMPORARY DUO/CHORUS GROUP OF THE YEAR
- Tasha Cobbs Leonard ft. John Legend
- CONTEMPORARY FEMALE ARTIST OF THE YEAR
- CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR
JJ Hairston / JJ Hairston & Youthful Praise (6)
- CHOIR OF THE YEAR
- TRADITIONAL MALE ARTIST OF THE YEAR
- TRADITIONAL ALBUM OF THE YEAR
- TRADITIONAL CHOIR OF THE YEAR
- TRADITIONAL ARTIST OF THE YEAR
- RECORDED MUSIC PACKAGING OF THE YEAR
Jonathan McReynolds (4)
- MALE ARTIST OF THE YEAR
- DUO/CHORUS GROUP OF THE YEAR
- Jonathan McReynolds ft. Jamal Roberts
- CONTEMPORARY DUO/CHORUS GROUP OF THE YEAR
- Jonathan McReynolds ft. Jamal Roberts
- CONTEMPORARY MALE ARTIST OF THE YEAR
Tye Tribbett (2)
- ARTIST OF THE YEAR
- MALE ARTIST OF THE YEAR
Ron Carter, Ricky Dillard (3)
- TRADITIONAL DUO/CHORUS GROUP OF THE YEAR
- TRADITIONAL ALBUM OF THE YEAR
- SPECIAL EVENT ALBUM OF THE YEAR
Anderson Music Group (AMG/ TAMLA) (2)
- CONTEMPORARY DUO/CHORUS GROUP OF THE YEAR
- Red Hands
- YOUTH PROJECT OF THE YEAR
- AMG Kidz x Wilson World
Rock City Media Group (5)
- SONG OF THE YEAR
- Adia “On The Way Remix” ft. Erica Campbell
- ALBERTINA WALKER FEMALE ARTIST OF THE YEAR
- Adia
- CONTEMPORARY FEMALE ARTIST OF THE YEAR
- Adia
- URBAN SINGLE OR PERFORMANCE OF THE YEAR
- Adia “On The Way Remix” ft. Erica Campbell
- MUSIC VIDEO OF THE YEAR
- Adia “On The Way Remix” ft. Erica Campbell
Childlike CiCi (CCMG) (1)
- RAP/HIP HOP GOSPEL ALBUM OF THE YEAR
All We Like Sheep
MOTOWN GOSPEL, TAMLA, ANDERSON MUSIC GROUP, AND ROCK CITY MEDIA GROUP EARN 29 NOMINATIONS was originally published on praiserichmond.com